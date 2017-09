Fraser blijft kritisch na zege: "Kwamen afspraken niet na"

0:08 – Vitesse won zaterdagavond op bezoek bij Excelsior met 0-3. Toch zag Henk Fraser nog genoeg ruimte voor verbetering. Zeker in aanloop naar het duel met Lazio in de Europa League. De trainer ergerde zich vooral aan het feit dat zijn spelers af en toe afspraken niet nakwamen.



Bij rust stond Vitesse met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Luc Castaignos, maar desondanks was Fraser niet tevreden. "We hadden een aantal afspraken, maar die kwamen we niet na. Dat vond ik storend. Naarmate de eerste helft vorderde kwamen we wat beter in de wedstrijd. Dat we vlak voor rust nog scoren was eigenlijk het perfecte moment", blikt de trainer terug bij FOX Sports. Toch juichte Fraser nauwelijks. "De irritatie van de afspraken die we niet nakwamen was nog steeds aanwezig, maar ik was er wel blij mee. Die goal viel op het perfecte moment."



Na afloop had Fraser vooral ook complimenten over voor Thulani Serero. "Hij is voetballend zo belangrijk voor ons. Er zijn soms momenten op de training dat je moet uitkijken dat zijn tegenstanders niet geblesseerd raken. Hij kapt je zo van je linkerschoen in je rechter", is hij lovend over de aanwinst. Serero moest na zeventig minuten echter met een blessure afhaken. "Het is lastig om te zeggen hoe erg het is. We moeten het even aankijken." Donderdag staat voor Vitesse het duel in de Europa League met Lazio op het programma.