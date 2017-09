Dumfries: "Ik vind dat ze Lozano wel mogen matsen"

9:39 – Denzel Dumfries lag zondagmiddag kermend van de pijn op de grond nadat Hirving Lozano hem geraakt had en zag vervolgens dat de aanvaller van PSV met een rode kaart van het veld gestuurd werd door scheidsrechter Kevin Blom. De KNVB-aanklager wil dat Lozano voor twee duels geschorst wordt, maar Dumfries vindt het prima als de tuchtcommissie na de afwijzing van het schikkingsvoorstel door PSV clementie toont.



Dumfries had niet verwacht dat Lozano een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing (waarvan één voorwaardelijk) zou krijgen. De rechtsback van sc Heerenveen vindt dat zwaar. "Ik vind dat ze hem wel mogen matsen", aldus Dumfries in De Telegraaf. "Ik zag twee benen op me afkomen en ik voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed. Dat heb ik zelf ook weleens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet. Als het een bewuste tackle was geweest, had ik nu anders gereageerd. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt."



Donderdag dient de zaak van Lozano voor de tuchtcommissie. Als er dan een seponering plaatsvindt, kan de Mexicaan van PSV zondag 'gewoon' spelen in de topper tegen Feyenoord. Vangen de Eindhovenaren bot, dan mist Lozano de wedstrijd tegen de regerend kampioen.