Strootman over Oranje: "Hebben geen topspelers meer"

18 september 2017 – Kevin Strootman denkt dat het grootste probleem van Oranje is dat er momenteel een mindere generatie aan spelers op het veld staat. De middenvelder van AS Roma erkent dat het een lastig verhaal gaat worden om het WK te halen, maar verwacht wel dat het in de toekomst goed gaat komen met Nederland.



Strootman gaf via Facebook antwoord op vragen van AS Roma-fans en werd ook gevraagd naar de situatie van het Nederlands elftal. "Het is moeilijk, we hebben nu niet de beschikking over topspelers zoals in het verleden wel het geval was. We moeten hard blijven werken en wachten tot zich nieuwe spelers aandienen", reageert hij.



Ook denkt Strootman dat het het Nederlands elftal ontbrak aan geluk en dat het team veel tegenslagen te verwerken kreeg op weg naar Rusland. "We hebben zeker weinig geluk gehad met veel blessuregevallen. Het zal lastig worden om naar het WK te gaan, maar ik weet zeker dat onze tijd nog gaat komen", blijft hij hoopvol.