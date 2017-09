Officieel: Krul maakt definitieve transfer naar Brighton

16:09 – De wegen van Tim Krul en Newcastle United zijn definitief gescheiden. Hij maakt de definitieve overstap naar Brighton & Albion Hove, dat hem dit seizoen al huurde van The Magpies. Krul heeft voor één seizoen getekend bij The Seagulls, zo melden beide club woensdag via de officiële kanalen.



Op Deadline Day vertrok de 29-jarige Krul van Newcastle United naar Brighton. In totaal stond Krul maar liefst twaalf jaar onder contract bij Newcastle. Op St. James Park was de doelman overbodig geraakt. Vorig seizoen speelde hij al op huurbasis voor Ajax en AZ. Dinsdag maakte Krul in het verloren League Cup-duel met Bournemouth (1-0) zijn debuut voor Brighton.



Deze deal geeft Brighton extra mogelijkheden als het gaat om huurlingen. De club mag maximaal twee spelers huren van andere Premier League-clubs. Met Krul zat de promovendus al aan dat maximum. Ook voormalig Vitesse-speler Isaiah Brown (Chelsea) wordt gehuurd.