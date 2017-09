Guardado met Betis in Spaanse top vijf na klinkende zege

25 september 2017 – Real Betis is in de Primera División bezig aan een prima reeks. Maandagavond boekte de club de vierde zege in zes wedstrijden waarmee ineens de vijfde plaats op de ranglijst wordt ingenomen. In eigen huis werd Levante met 4-0 verslagen.



Alle doelpunten in het Estadio Benito Villamarin vielen na rust. Antonio Sanabria opende de score toen de tweede helft twee minuten oud was. Voormalig PSV'er Andrés Guardado was met een assist opnieuw belangrijk voor zijn ploeg. Hij gaf de voorzet waaruit Fabian de 2-0 maakte. Via Sergio Leon en de tweede van Sanabria werd de uitstand uiteindelijk op 4-0 bepaald.



Guardado laat aan het begin van het seizoen direct zijn waarde zien voor Real Betis, want zijn assist tegen Levante betekent de vierde in zes duels. Daarmee gaat hij samen met Valencia-speler Carlos Soler aan kop van dat klassement. Real Betis is na zes wedstrijden de nummer vijf van Spanje met twaalf punten, één punt meer dan nummer zes Real Madrid.