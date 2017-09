Zware last voor Lukaku: "We kunnen niet rouleren"

15:09 – Tijd om rustig te wennen bij Manchester United heeft Romelu Lukaku niet gekregen. De Belg is dit seizoen de eerste keus bij de Engelse topclub en staat na zes competitieduels al op zes doelpunten. José Mourinho stelt dat hij de aanvaller simpelweg geen rust kan geven.



Lukaku scoorde midweeks in de Champions League al toe keer tegen CSKA Moskou en start zaterdag ook tegen Crystal Palace in de basis. "Zonder Zlatan kunnen we niet rouleren in de spits", legt Mourinho uit aan Sky Sports. "Zeker niet om dat Marcus Rashford op andere posities speelt. Tot het moment dat Zlatan terug is, kunnen we onze nummer negen niet sparen."



Dat betekent dat Lukaku zaterdag weer in de basis staat. "Hij werkt hard, hij rust en is een geweldige professional, zowel buiten het veld als binnen de lijnen", zegt Mourinho. "Bij Manchester United voelt hij uiteraard meer druk, maar daar gaat hij goed mee om."



Opstelling Manchester United tegen Palace: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Fellaini; Mata, Mkhitaryan, Rashford; Lukaku.