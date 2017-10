Lopetegui: "We hebben een half uur goed gespeeld"

0:10 – Spanje plaatste zich vrijdagavond voor het WK van 2018. Zelf won het land met 3-0 van Albanië terwijl Macedonië nummer twee Italië op een gelijkspel wist te houden. Bondscoach Julen Lopetegui was blij met het WK-ticket, maar vond dat het spel van zijn team nog beter had gekund.



"We waren in principe al zeker van de play-offs, maar hebben vandaag onze taak vervuld door te winnen", begon Lopetegui op de persconferentie na afloop. "We hadden goed ingeschat hoe Albanië zou gaan spelen. Het is een goed team en we wisten dat ze wilden proberen om er een echte wedstrijd van te maken."



Ondanks de ruime 3-0 zege vond Lopetegui dat er genoeg verbeterpunten waren. "We hebben een half uur heel goed gespeeld, maar daarna raakten we de controle kwijt. Daar ben ik niet tevreden over", stelt de bondscoach, die met Spanje nu nog een wedstrijd tegen Israël wacht. "Ik wil iedereen bedanken die een aandeel heeft gehad in deze kwalificatiereeks. Zaterdag hebben we vrij, maar daarna gaat het vizier op de wedstrijd tegen Israël."