WK raakt verder uit zicht voor Burkina Faso en Ghana

17:55 – Burkina Faso heeft zichzelf in de WK-kwalificatie een erg slechte dienst bewezen. Het land van Bertrand Traoré verloor zaterdag met 3-1 van Zuid-Afrika. Voor Ghana is het WK alleen maar verder uit zicht geraakt na het doelpuntloze gelijkspel tegen Oeganda.



In Zuid-Afrika, waar Kamohelo Mokotjo (foto) speelde, kwam Burkina Faso slecht voor de dag. Doelpunten van Percy Tau, Themba Zwane en Sibusiso Vilkazi leverden al in de eerste helft een 3-0 achterstand op. De 3-1 van Ahmed Touré in de 87ste minuut kwam veel te laat. Zuid Afrika speelde de laatste twintig minuten met tien man.



In de kwalificatiepoule van Burkina Faso hebben Kaapverdië, waarvoor Jamiro Monteiro (Heracles Almelo) speelt, en Senegal plaatsing voor het WK in eigen hand. Beide landen spelen zaterdagavond tegen elkaar in actie. Ook Zuid-Afrika houdt bij gunstige uitslagen kans op een trip naar Rusland.



Voor Ghana is die veel verder weg. Het perspectief was al niet goed en die is er na de 0-0 bij Oeganda niet beter op geworden. Wanneer Egypte later vanavond wint van Congo, kan Ghana deelname aan het WK vergeten.