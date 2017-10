Pirlo (38) gaat stoppen: "Het moment is gekomen"

10:22 – De voetbalwereld verliest aan het einde van dit jaar een grote en zeer gewaardeerde speler. Andrea Pirlo heeft aangekondigd dat hij na het lopende MLS-seizoen een punt achter zijn imposante carrière gaat zetten. Het aftellen is zodoende begonnen voor de 38-jarige spelmaker van New York City FC.



Het besluit van Pirlo komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Los van zijn leeftijd liet hij weleens doorschemeren dat het einde van zijn carrière in het zicht kwam en wordt hij dit seizoen ook nog gehinderd door fysieke klachten. "Je realiseert jezelf dat het moment gekomen is om afscheid te nemen", zegt de technicus in gesprek met La Gazzetta dello Sport.





Pirlo merkt steeds meer dat de jaren gaan tellen. "Elke dag voel je wel pijntjes. Je kan niet meer trainen zoals je eigenlijk zou willen, omdat er altijd wel wat aan de hand is. Dan moet je ruimte maken voor de nieuwe generatie: de jonge jongens moeten spelen", geeft de Italiaanse oud-international aan. "Ik ben niet boos. Ik geef de coach en de anderen juist een hand. Op mijn leeftijd moet je gewoon een keer zeggen dat het genoeg is geweest. Je kan niet keihard door blijven gaan tot je vijftigste. Het is tijd voor iets anders."



Wat dat precies wordt, weet Pirlo nog niet. Hij vertelt dat hij in december – op 8 december vindt de finale van de MLS-play-offs plaats – zal terugkeren naar Italië. "Ik heb wel wat ideeën, maar neem de tijd om te kijken wat ik nou precies wil." Het is nog de vraag of Pirlo een loopbaan als trainer ziet zitten. "Het is niet per definitie zo dat een goede speler een goede coach is. Je hebt een bepaalde vonk nodig en die moet bij mij nog wat aangewakkerd worden."



Pirlo groeide in zijn carrière niet alleen uit tot een fijnbesnaarde creatieveling, maar ook tot een ware prijzenverzamelaar. Hij pakte onder meer twee Champions Leagues (2003 en 2007), twee Europese Supercups, zes Italiaanse titels, het WK voor clubs, drie Italiaanse Supercups en twee Coppa Italia's. Het grootste succes vond plaats in 2006, toen Pirlo een vaste kracht was op het door Italië gewonnen WK.



Pirlo droeg jarenlang het shirt van AC Milan, dat hij in 2011 voor Juventus verruilde. In 2015 stapte hij over naar New York City FC, waar hij ploeggenoot is van onder meer David Villa. Ook Frank Lampard speelde met Pirlo samen bij deze Amerikaanse club.