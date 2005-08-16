Live voetbal

Kissi tekent voor twee seizoenen bij Heerenveen

Ger
16 augustus 2005, 17:58

De Marokkaanse international Abdulkarim Kissi, kortweg Karim, heeft dinsdagmiddag een tweejarig contract getekend bij SC Heerenveen. De club bedong bovendien een optie voor nog eens twee seizoenen.

De 24-jarige linkerverdediger komt over van het Bulgaarse Litex Lovech. De speler, die op 26 juli indruk maakte in de oefenwedstrijd tegen Heerenveen, was zelf al rond met de Friese club. Ook beide teams waren er uit, maar hij moest het daarna zelf nog met zijn huidige werkgever eens worden over de ontbinding van zijn contract. 

Dat akkoord kwam er dinsdagmiddag, waarna het contract bij Heerenveen kon worden ondertekend. De Friese club zou naar verluidt ruim twee ton voor hem hebben overgemaakt naar Bulgarije. 

