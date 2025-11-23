Live voetbal 1

Teruglezen: zo sleepte PEC met tien man een punt uit het vuur in Groningen

Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
23 november 2025, 19:04

Deze zondag staan er vier wedstrijden in de Eredivisie op het programma. We beginnen vanmiddag in Friesland, waar sc Heerenveen het opneemt tegen AZ. Later komt ook Feyenoord in actie: de Rotterdammers nemen het in de eigen Kuip op tegen N.E.C. In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Eredivisie.

Eredivisieprogramma zondag 23 november

🕛12.15 uur: sc Heerenveen - AZ
🕝14.30 uur: Feyenoord - NEC
🕝14.30 uur: Telstar - FC Utrecht
🕠16.45 uur: FC Groningen - PEC Zwolle

LIVE: Eredivisie zondag 23 november

8u geleden

19:04

Einde liveblog

Daarmee komt dit blog ook ten einde. Dank voor het meelezen en een fijne zondagavond gewenst!

8u geleden

19:03

Geen gevolgen voor de stand

Beide ploegen schieten weinig op met deze remise: Groningen laat na om de vierde plaats te grijpen en blijft zevende, terwijl PEC vijftiende blijft staan. 

8u geleden

19:02

AFGELOPEN: FC Groningen - PEC Zwolle (2-2)

Nee, die corner wordt naast gekopt en dat was direct het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. PEC kwam tot twee keer toe op voorsprong in de Euroborg, maar wist die met tien man uiteindelijk niet vast te houden. Dankzij twee keer Thom van Bergen sleept Groningen er in de slotfase nog een punt uit: 2-2. 

8u geleden

19:00

90+3' - FC Groningen - PEC Zwolle (2-2)

Groningen sleept er vlak voor tijd nog een corner uit, dat zal de laatste kans worden.

8u geleden

19:00

90+2' - FC Groningen - PEC Zwolle (2-2)

De Graaff laat een hard schot van Seuntjens los, maar de rebound levert niets op voor Groningen. Zo koersen we op een remise af in deze winterse kou.

8u geleden

18:58

90+1' - FC Groningen - PEC Zwolle (2-2)

De drie minuten blessuretijd zijn ingegaan. Resink probeert het met een schot dat van richting wordt veranderd, maar De Graaff zweeft naar zijn hoek en vangt. 

8u geleden

18:57

⚽90' - DOELPUNT FC GRONINGEN

Loon naar werken voor Groningen: Van Bergen schiet van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen: 2-2.

8u geleden

18:56

89' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

Resink zet voor, maar de kopbal van Rente mist kracht. De Graaff vangt, terwijl de klok blijft tikken.

8u geleden

18:54

87' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

Resink probeert het van afstand, maar raakt de paal! Het zit Groningen ook niet mee vandaag, waardoor PEC de drie punten nu bijna kan ruiken. Maar ze moeten nog even volhouden...

8u geleden

18:53

87' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

Land kan schieten na goed terugleggen, maar schiet tegen een tegenstander aan. Weer een kans die verloren gaat.

8u geleden

18:53

85' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

FC Groningen combineert geduldig op een meter of 30 van het PEC-doel, maar komt niet door de Zwolse handbalverdediging heen.

8u geleden

18:51

83' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

Groningen pompt de bal waar mogelijk de zestien in, maar ziet een schot van Willumsson geblokt worden. Voor PEC is het puur overleven in de slotfase, maar dat lukt de Zwollenaren vooralsnog. 

8u geleden

18:50

🔄83' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

Tygo Land komt erin bij Groningen, voor Schreuders. Bij PEC zijn Fichtinger en debutant Ruward er even geleden al bij gekomen. 

8u geleden

18:48

81' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

Corner Groningen, die levert niets op. Prins maakt met een gewaagde sliding de counter onschadelijk en dus gaat Groningen weer naar voren.

8u geleden

18:46

79' - FC Groningen - PEC Zwolle (1-2)

De wedstrijd is hervat met een scheidsrechtersbal. 

20 reacties
Reageren
20 reacties
21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijke wedstrijd om te zien, tegen zo’n Heerenveen heeft elke ploeg het lastig.

jerommeke1973
285 Reacties
1.153 Dagen lid
902 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21 heerenveen staat verdiend voor. Van Overeem en Rivera, heerlijke voetballer. AZ laat het afweten helaas. Nu kunnen ze weer uitlopen op ajax en dan doen ze het niet. AZ mag blij zijn met een punt, zeg ik als AZer zijnde

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke1973 AZ heeft ook wel wat pech dat ze Heerenveen nu treffen, Heerenveen speelt zijn beste wedstrijd van het seizoen. En het blijft een lastige uitwedstrijd.

jerommeke1973
285 Reacties
1.153 Dagen lid
902 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 dan moet je opletten dat Heerenveen vrijdag verliest bij PEC

jerommeke1973
285 Reacties
1.153 Dagen lid
902 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 idd

FrankdeG
62 Reacties
7 Dagen lid
150 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bryan Linssen pakt even zijn wraak zeg.

TripleXXX
72 Reacties
54 Dagen lid
82 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG wraak omdat?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
799 Reacties
1.154 Dagen lid
4.510 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG heel benieuwd waarom. Hij mocht toentertijd blijven, maar koos zelf voor een transfer naar Japan. Er werd volledig meegewerkt omdat hij zich goed had opgesteld en had dat seizoen 1 van zijn beste ooit (top 3 in doelpunten) gespeeld.dus hoor heel graag waarom jij vindt dat hij wraak neemt

FrankdeG
62 Reacties
7 Dagen lid
150 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hij wilde niet weg bij feyenoord, maar werd door de club erg onder druk gezet.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
799 Reacties
1.154 Dagen lid
4.510 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG totaal niet, en dat weet je zelf ook dkrw/hoofdstad/descheids

TripleXXX
72 Reacties
54 Dagen lid
82 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG weer een nieuw account waar je onzin mee verkoopt??? Dacht dat je bij je 4de account wel door zou hebben dat ze dat op deze website niet willen.

TripleXXX
72 Reacties
54 Dagen lid
82 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@peterdejong1983 goed gezegd! Klopt helemaal

Klantenservice
1.698 Reacties
960 Dagen lid
18.323 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG incorrect. Hij wilde niet weg omdat hij het erg naar zijn zin had, en de Japanse club in eerste instantie met hun aanbod niet aan zijn eisen voldeed. Toen de Japanners dat uiteindelijk wel deden met een nieuw aanbod, besloot hij toch om te gaan. Hij is nergens onder druk gezet.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
799 Reacties
1.154 Dagen lid
4.510 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Klantenservice je bent de laatste tijd actiever. Tijdje niet in de gelegenheid geweest? Je neutrale reacties zijn wel gemist

Klantenservice
1.698 Reacties
960 Dagen lid
18.323 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 Wel in de gelegenheid geweest, maar deze site bewust een tijd links laten liggen. Zoveel kinderachtig gedoe in de reacties, daar had ik geen zin meer in. Kreeg toen te horen dat er veranderingen aankwamen, dus het nog maar een kans gegeven. Zou het zonde vinden als sommige in de reacties nu weer terug gaan naar het provoceren.

Flamingo
295 Reacties
837 Dagen lid
1.997 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@peterdejong1983 denk dat Klantenservice wel wou, maar vanwege bepaalde personen niet meer reageerde. Onder andere de scheids, deze is weer terug onder FrankdeG. Ik reageer al bijna niet meer, lees wel vaak mee en dan is het al vervelend. Laat staan als je in discussie gaat met dit soort personen.

Flamingo
295 Reacties
837 Dagen lid
1.997 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Klantenservice je was me net voor, maar welkom terug.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
799 Reacties
1.154 Dagen lid
4.510 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Klantenservice je werd wel gemist. Je clubvoorkeur is bekend, maar jouw reacties waren (zijn) altijd objectief, en dat had van beide kampen respect (op bepaalde figuren na)

Klantenservice
1.698 Reacties
960 Dagen lid
18.323 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@peterdejong1983 @Flamingo Ik denk echt dat we hier met zn allen mooie gesprekken kunnen hebben, ondanks clubvoorkeur. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang je maar respectvol blijft. Helaas zit er dus een viertal dat dit blijkbaar niet kan. Het enige dat we nu kunnen doen: Deze accounts massaal melden bij de redactie via het mailadres [email protected] . Laten we hopen dat ze oprecht waren toen ze zeiden dingen anders te willen gaan doen, en dus actie ondernemen.

MeningNederland
69 Reacties
201 Dagen lid
182 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Teleurstellend van Groningen weer in eigen huis

Heerenveen - AZ

sc Heerenveen
3 - 1
AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17
9
Heerenveen
13
0
17
10
Fortuna
13
-2
17
11
Sparta
13
-10
17

Complete Stand

