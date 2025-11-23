Teruglezen: zo sleepte PEC met tien man een punt uit het vuur in Groningen

Deze zondag staan er vier wedstrijden in de Eredivisie op het programma. We beginnen vanmiddag in Friesland, waar sc Heerenveen het opneemt tegen AZ. Later komt ook Feyenoord in actie: de Rotterdammers nemen het in de eigen Kuip op tegen N.E.C. In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Eredivisie.
🕛12.15 uur: sc Heerenveen - AZ
🕝14.30 uur: Feyenoord - NEC
🕝14.30 uur: Telstar - FC Utrecht
🕠16.45 uur: FC Groningen - PEC Zwolle
8u geleden
19:04
8u geleden
19:03
8u geleden
19:02
Nee, die corner wordt naast gekopt en dat was direct het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. PEC kwam tot twee keer toe op voorsprong in de Euroborg, maar wist die met tien man uiteindelijk niet vast te houden. Dankzij twee keer Thom van Bergen sleept Groningen er in de slotfase nog een punt uit: 2-2.
8u geleden
19:00
8u geleden
19:00
8u geleden
18:58
8u geleden
18:57
8u geleden
18:56
8u geleden
18:54
8u geleden
18:53
8u geleden
18:53
8u geleden
18:51
8u geleden
18:50
8u geleden
18:48
Heerlijke wedstrijd om te zien, tegen zo’n Heerenveen heeft elke ploeg het lastig.
@21 heerenveen staat verdiend voor. Van Overeem en Rivera, heerlijke voetballer. AZ laat het afweten helaas. Nu kunnen ze weer uitlopen op ajax en dan doen ze het niet. AZ mag blij zijn met een punt, zeg ik als AZer zijnde
@jerommeke1973 AZ heeft ook wel wat pech dat ze Heerenveen nu treffen, Heerenveen speelt zijn beste wedstrijd van het seizoen. En het blijft een lastige uitwedstrijd.
@21 dan moet je opletten dat Heerenveen vrijdag verliest bij PEC
@21 idd
Bryan Linssen pakt even zijn wraak zeg.
@FrankdeG wraak omdat?
@FrankdeG heel benieuwd waarom. Hij mocht toentertijd blijven, maar koos zelf voor een transfer naar Japan. Er werd volledig meegewerkt omdat hij zich goed had opgesteld en had dat seizoen 1 van zijn beste ooit (top 3 in doelpunten) gespeeld.dus hoor heel graag waarom jij vindt dat hij wraak neemt
Hij wilde niet weg bij feyenoord, maar werd door de club erg onder druk gezet.
@FrankdeG totaal niet, en dat weet je zelf ook dkrw/hoofdstad/descheids
@FrankdeG weer een nieuw account waar je onzin mee verkoopt??? Dacht dat je bij je 4de account wel door zou hebben dat ze dat op deze website niet willen.
@peterdejong1983 goed gezegd! Klopt helemaal
@FrankdeG incorrect. Hij wilde niet weg omdat hij het erg naar zijn zin had, en de Japanse club in eerste instantie met hun aanbod niet aan zijn eisen voldeed. Toen de Japanners dat uiteindelijk wel deden met een nieuw aanbod, besloot hij toch om te gaan. Hij is nergens onder druk gezet.
@Klantenservice je bent de laatste tijd actiever. Tijdje niet in de gelegenheid geweest? Je neutrale reacties zijn wel gemist
@peterdejong1983 Wel in de gelegenheid geweest, maar deze site bewust een tijd links laten liggen. Zoveel kinderachtig gedoe in de reacties, daar had ik geen zin meer in. Kreeg toen te horen dat er veranderingen aankwamen, dus het nog maar een kans gegeven. Zou het zonde vinden als sommige in de reacties nu weer terug gaan naar het provoceren.
@peterdejong1983 denk dat Klantenservice wel wou, maar vanwege bepaalde personen niet meer reageerde. Onder andere de scheids, deze is weer terug onder FrankdeG. Ik reageer al bijna niet meer, lees wel vaak mee en dan is het al vervelend. Laat staan als je in discussie gaat met dit soort personen.
@Klantenservice je was me net voor, maar welkom terug.
@Klantenservice je werd wel gemist. Je clubvoorkeur is bekend, maar jouw reacties waren (zijn) altijd objectief, en dat had van beide kampen respect (op bepaalde figuren na)
@peterdejong1983 @Flamingo Ik denk echt dat we hier met zn allen mooie gesprekken kunnen hebben, ondanks clubvoorkeur. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang je maar respectvol blijft. Helaas zit er dus een viertal dat dit blijkbaar niet kan. Het enige dat we nu kunnen doen: Deze accounts massaal melden bij de redactie via het mailadres [email protected] . Laten we hopen dat ze oprecht waren toen ze zeiden dingen anders te willen gaan doen, en dus actie ondernemen.
Teleurstellend van Groningen weer in eigen huis
