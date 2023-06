Grandel krijgt kans op revanche tegen PSV

Franck Grandel staat woensdag in het doel van FC Utrecht in het duel met PSV. De Franse sluitpost, die eerder dit seizoen kolderiek in de fout ging tegen de Eindhovenaren, vervangt de geblesseerde Joost Terol. De Nederlander heeft afgelopen weekend een spierkneuzing opgelopen en moet vier tot vijf dagen rust houden.

Volgens Utrecht-trainer Foeke Booy komt het duel met PSV net te vroeg voor Terol. "Hij heeft er bij het trappen nog te veel last van. Joost richt zich nu op de wedstrijd van komende zondag tegen NEC", aldus de trainer. In de uitwedstrijd tegen PSV liet de vervanger van Terol, Franck Grandel, nog op klungelige wijze een bal uit zijn handen glippen. Door deze fout kon Arouna Koné het enige doelpunt van de wedstrijd maken.

Naast Terol kan Booy overigens ook geen beroep doen op Nassir Maachi, Tim Cornelisse, Alje Schut en Darl Douglas. Het kwartet kampt, evenals Terol, met blessures.