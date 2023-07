Messi mogelijk op tijd hersteld voor Benfica

Lionel Messi maakt wellicht eerder dan verwacht zijn rentree voor Barcelona. De Argentijn viel een week geleden met een hamstringblessure uit tijdens het Champions League-duel met Chelsea. Dankzij intensieve behandelingen ligt hij voor op zijn herstelschema.

In eerste instantie werd voorspeld dat Messi door de blessure een maand aan de kant zou staan. Nu maakt de aanvaller mogelijk over twee weken al zijn rentree. Als Messi dat haalt, kan hij meespelen in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Benfica. Barça begint op 28 maart in Lissabon, een week later is de return in Camp Nou.