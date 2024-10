Boze Drogba zinspeelt op vertrekt bij Chelsea

Chelsea dreigt één van haar grote sterren te verliezen. De Ivoriaanse spits Didier Drogba is het beu om in Engeland telkens het mikpunt te zijn van kritiek en overweegt om een nieuwe club te zoeken. De 28-jarige spits lijkt vooral wel oren te hebben naar een transfer naar Italië.

Drogba zegt in een interview met de Britse krant The Sun dat hij genoeg heeft van de kritiek op zijn spel. De Britse media vinden dat Drogba zich veel te gemakkelijk laat vallen en schrijven de laatste weken dan ook vooral over de onsportiviteit van de Ivoriaan. "Ik heb genoeg van al die media-druk en de negatieve aandacht die ik krijg. De dingen die gezegd en geschreven worden over mij, doen echt pijn", zegt de spits.

In hetzelfde interview zinspeelt Drogba openlijk op een vertrekt en een eventuele transfer naar de Italiaanse Serie A. "Ik heb er genoeg van, ik moet misschien ergens helemaal opnieuw beginnen. Ik kan overal in Europa aan de slag bij een ploeg die uitkomt in de Champions League", denkt de Ivoriaan.