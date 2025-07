Feyenoord scoort achttien keer in oefenduel

Feyenoord heeft donderdag een team van amateurs uit Woudrichem in een oefenduel volledig verpletterd. De ploeg van trainer Erwin Koeman won liefst met 18-1. Pierre van Hooijdonk was met zeven doelpunten de grote man aan de kant van de Rotterdammers.

De tegenstander uit Woudrichem was een samengeraapt elftal, een combinatieteam van de vijf voetbalclubs die in de gemeente Woudrichem actief zijn. Dit team bleek geen partij voor Feyenoord. Al binnen twaalf minuten had Pierre van Hooijdonk met een loepzuivere hattrick voor 0-3 gezorgd, waarna een groot doelpuntenfestijn losbarste. Naast Van Hooijdonk (zeven goals) waren ook Sebastián Pardo (2x), Ali Boussaboun (2x), Mohammed Abubakari (2x), Jonathan de Guzman (2x), Pascal Bosschaart, Serginho Greene en Patrick Mtiliga trefzeker.

Bij Feyenoord maakten jeugdspelers Lorenzo Davids en Stef Doedee als invaller hun debuut in het eerste elftal. Doelman Doedee kwam in de rust in het veld voor Maikel Aerts, die weer eens in de basis stond bij Feyenoord.