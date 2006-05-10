Pele wint FIFA-verkiezing, Overmars vijfde

Edson Arantes do Nascimento, kortweg Pele, is verkozen tot beste jonge speler in de historie van het WK voetbal. De Braziliaan kreeg de prijs naar aanleiding van zijn optreden tijdens het WK van 1958, toen hij als 17-jarige met Brazilië beslag legde op de wereldtitel.

De afgelopen weken konden voetbalfans op de website van de FIFA hun stem uitbrengen op de vraag wie de beste jonge speler ooit op een WK was. Van elk WK werd één speler genomineerd, waarbij Marc Overmars de enige Nederlander was. De aanvaller werd verkozen tot beste jonge speler van het WK van 1994. De Amerikaan Landon Donovan was de meest recente winnaar, als beste jongeling van het WK van 2002.

Bij deze verkiezing kreeg Pele een overweldigende meerderheid van de stemmen. Liefst 61% van de stemmen ging naar de Braziliaan. Hiermee liet hij de Peruviaan Teofilo Cubillas, de beste jongeling van het WK van 1970, ruim achter zich. Michael Owen, de beste jonge speler van het WK van 1998, eindigde tijdens de verkiezing als derde. Cubillas en Owen kregen respectievelijk tien en acht procent van de stemmen. Overmars eindigde, vlak achter de Duitser Franz Beckenbauer, als vijfde.