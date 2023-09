Frankrijk start met Trezeguet in basis

Voor Frankrijk is het vrijdagavond in Keulen een kwestie van alles of niets. De ploeg moet winnen van Togo om kans te houden op een plaats in de tweede ronde. De eerste twee duels, tegen Zwitserland en Zuid-Korea, eindigden in een teleurstellend gelijkspel voor de wereldkampioen van 1998.

In tegenstelling tot de eerste twee wedstrijden begint aanvaller David Trezeguet in de basis. De aanvaller van Juventus kwam tot dusverre als invaller niet verder dan enkele speelminuten. Tegen Togo zal hij een aanvalsduo vormen met Thierry Henry, zijn voormalig ploeggenoot bij AS Monaco.

"Om zeker te zijn van de volgende ronde moeten we minimaal met twee doelpunten verschil winnen", rekende de Franse bondscoach Raymond Domenech vast voor. "We gaan vol op de aanval spelen." Domenech mist in de beslissende groepswedstrijd de geschorste spelers Zinedine Zidane en Eric Abidal.