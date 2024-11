Nesta twijfelgeval voor duel met Australië

Het is onzeker of de Italiaanse bondscoach Marcello Lippi maandag, in de achtste finale, een beroep kan doen op Alessandro Nesta. De verdediger van Italië viel donderdag tegen Tsjechië al na een kwartier geblesseerd uit en kampt met een dijbeenblessure.

Deze blessure is overigens een oude kwaal voor Nesta. "Het is bijna dezelfde blessure als waar hij ruim twee weken geleden mee te maken had", vertelde bondscoach Marcelo Lippi over de kwetsuur van zijn centrale verdediger. In het duel met Tsjechië werd Nesta vervangen door Marco Materazzi, die prompt scoorde. Of Nesta maandag in de achtste finales tegen Australië mee kan spelen, is nog onduidelijk.