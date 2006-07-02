Beckham zes weken uit de roulatie

David Beckham mist de voorbereiding op het komende seizoen. De middenvelder heeft tijdens de eerste helft van het duel met Portugal een knieblessure opgelopen en moet zes weken rust houden. Hierdoor mist Beckham ook het oefenduel van Engeland tegen Griekenland op 16 augustus, waarbij Steve McClaren zijn debuut zal maken als bondscoach.

"Tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen Portugal verdraaide ik mijn knie", legt Beckham uit. "Ik probeerde nog verder te gaan, maar vlak na rust ging het fout. Bij een luchtduel kwam een tegenstander op mijn achillespees terecht, waarna het einde verhaal was." Beckham zal nog deze week terugkeren naar Madrid, waar een Spaanse arts de blessure nogmaals onder de loep zal nemen.

Eerder kondigde Beckham al aan dat hij na dit WK geen aanvoerder van de nationale ploeg meer wil zijn. De middenvelder kreeg tijdens het toernooi, ondanks zijn goal tegen Ecuador en assists tegen Trinidad & Tobago en Paraguay, veel kritiek te verwerken van Britse media. Toch zal hij zich nog wel beschikbaar blijven stellen voor de nationale ploeg.