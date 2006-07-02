Live voetbal

Beckham zes weken uit de roulatie

Beckham zes weken uit de roulatie
0 reacties
Roland
2 juli 2006, 21:42

David Beckham mist de voorbereiding op het komende seizoen. De middenvelder heeft tijdens de eerste helft van het duel met Portugal een knieblessure opgelopen en moet zes weken rust houden. Hierdoor mist Beckham ook het oefenduel van Engeland tegen Griekenland op 16 augustus, waarbij Steve McClaren zijn debuut zal maken als bondscoach.

"Tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen Portugal verdraaide ik mijn knie", legt Beckham uit. "Ik probeerde nog verder te gaan, maar vlak na rust ging het fout. Bij een luchtduel kwam een tegenstander op mijn achillespees terecht, waarna het einde verhaal was." Beckham zal nog deze week terugkeren naar Madrid, waar een Spaanse arts de blessure nogmaals onder de loep zal nemen. 

Eerder kondigde Beckham al aan dat hij na dit WK geen aanvoerder van de nationale ploeg meer wil zijn. De middenvelder kreeg tijdens het toernooi, ondanks zijn goal tegen Ecuador en assists tegen Trinidad & Tobago en Paraguay, veel kritiek te verwerken van Britse media. Toch zal hij zich nog wel beschikbaar blijven stellen voor de nationale ploeg.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Erik ten Hag wordt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

'Ten Hag haalt Real Madrid-icoon naar Bayer Leverkusen'

  • di 26 augustus, 09:14
  • 26 aug. 09:14
Foto van een teleurgestelde Real Madrid-verdediger Raul Asencio met zijn handen in zijn zij

Real Madrid-verdediger riskeert celstraf van 2,5 jaar na verspreiden seksvideo met minderjarige

  • za 2 augustus, 16:27
  • 2 aug. 16:27
‘Slot wil na Ekitike nog een aanvaller en benadert man van honderd miljoen’

‘Slot wil na Ekitike nog een aanvaller en benadert man van honderd miljoen’

  • di 22 juli, 19:43
  • 22 jul. 19:43
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

D. Beckham

D. Beckham
Leeftijd: 50 jaar (2 mei 1975)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel