Engelsen hebben even genoeg van Portugal

Ger
4 juli 2006, 14:01

Na de uitschakeling van Engeland door Portugal op het WK, zien de Britten het Zuid-Europese land even niet meer zitten als vakantiebestemming. Een woordvoerder van de overkoepelende reisorganisatie liet weten in de afgelopen dagen een teruggang van 35 procent in het aantal boekingen te hebben gemerkt.

In de lijst van populairste vakantiebestemmingen stond Portugal in Engeland tot voor kort op plaats vier, nu is het de vijftiende positie. Engeland werd afgelopen zaterdag in de kwartfinale na strafschoppen uit het eindtoernooi gedrukt door Portugal.

