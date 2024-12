VfB Stuttgart heeft opnieuw een Mexicaanse international aangetrokken. De Duitse club bereikte een akkoord met Pavel Pardo. De middenvelder speelde afgelopen seizoen voor het Mexicaanse América.

Eerder zette ook Ricardo Osorio al zijn handtekening onder een contract bij Stuttgart. Beide spelers kwamen in juni op het WK voor hun land in actie. Mexico verloor in de achtste finale na verlenging van Argentinië.