Real Zaragoza trekt Juanfran aan

Real Zaragoza heeft zich weten te versterken met Juanfran Garcia. De verdediger komt transfervrij over van Besiktas, dat hem het afgelopen seizoen had verhuurd aan Ajax. De Amsterdamse club had vervolgens een optie tot koop op de Spanjaard, maar besloot hier geen gebruik van te maken.

Juanfran had nog een doorlopend contract bij Besiktas, maar naar verluidt heeft hij dit zelf afgekocht om zijn transfer naar Real Zaragoza mogelijk te maken. In het verleden speelde Juanfran in zijn vaderland al jarenlang voor Celta de Vigo en Valencia. Bovendien maakte hij in 2002 deel uit van de Spaanse selectie voor het WK van 2002. Dit seizoen kwam Juanfran 21 keer uit voor het eerste elftal van Ajax.