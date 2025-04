Emir betaalt 1,88 miljoen voor bal uit WK-finale

Een steenrijke emir uit Qatar heeft 1,88 miljoen euro neergelegd voor de bal waarmee op 9 juli 2006 gespeeld werd in de WK-finale tussen Italië en Frankrijk. "Ik was aanwezig bij de eindstrijd en deze bal heeft veel emotionele waarde voor me", legt Sheikh Mohamed bin Hamad al-Thani zijn gulle bod uit.

De emir, een naam die gebruikt wordt als vorstelijke of adellijke titel in het Midden-Oosten, schijnt een fan te zijn van de nationale ploeg van Italië. De bal was beschikbaar gesteld door de Italiaanse voetbalbond, liefhebbers konden een bod uitbrengen. De royale opbrengst wordt geschonken aan een goed doel in Qatar.