ADO Den Haag heeft voor de wedstrijd tegen NEC zaterdagavond enkele verscherpte maatregelen getroffen. De club heeft dit besloten naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Vitesse, twee weken geleden.

In het Zuiderpark zijn extra stewards ingezet en de beveiliging rond het veld is uitgebreid. Verder is het hek, dat toegang biedt tot het speelveld waar de ontevreden supporters doorheen braken, verstevigd. Uit veiligheidsoverwegingen wilde ADO verder geen mededelingen doen.