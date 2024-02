Keenan wellicht in basis Willem II

De kans is groot dat Joe Keenan zaterdag met Willem II in het duel tegen ADO Den Haag in de basis start. De speler stond tijdens de afsluitende training namelijk in de basiself, die vermoedelijk morgen in de hofstad ook zullen spelen.

José Valencia zal waarschijnlijk weer terugkeren in het team van trainer Dennis van Wijk (foto). De Ecuadoriaan was één week geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel twee weken terug tegen Ajax (6-0 verlies). Door de terugkeer van Valencia zal Frank van der Struijk weer naar de bank verhuizen.