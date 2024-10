Aissati maakt seizoen af bij FC Twente

FC Twente kan de tweede seizoenshelft beschikken over . De 18-jarige middenvelder komt op huurbasis over van PSV. "Dit is een goede stap in mijn ontwikkeling", zei Aissati dinsdag.

De middenvelder kon onder Ronald Koeman op weinig speeltijd in Eindhoven rekenen. PSV liet eind december al weten dat Aissati op huurbasis ergens anders mocht gaan spelen om op die manier toch dichter bij het eerste elftal in Eindhoven te komen. Alleen AZ, Feyenoord en Ajax hoefden niet te informeren.