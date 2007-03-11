Ajax met belofte in basiself, Twente zonder Aissati

Henk Ten Cate heeft verrast door Jong Ajax-speler Gregory van der Wiel in de basis te laten starten in het duel vanmiddag tegen FC Twente, als vervanger van Jaap Stam. De verdediger zal samen met Grygera het centrale verdedigingsduo vormen.

Ajax speelt in een 4-4-2 concept op bezoek bij de succesvolle ploeg uit Enschede. Het spitsenduo bestaat uit Klaas-Jan Huntelaar en Ryan Babel. Kenneth Perez begint het duel wederom op de bank.

Bij Twente is Ismail Aissati toch niet op tijd hersteld van de griep. Zoals verwacht wordt hij op het middenveld vervangen door Otman Bakkal, die als centrale man zal fungeren in de middelste linie.

Opstelling FC Twente: Boschker; Wilkshire, Wielaert, Zomer, Heubach; El Ahmadi, Bakkal, Engelaar; Bakircioglu, N'Kufo en Touma.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Ogararu, Van der Wiel, Grygera, Emanuelson; Gabri, Sneijder, Heitinga, Davids; Babel en Huntelaar.