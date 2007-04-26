Stam twijfelt over inzetbaarheid tegen Willem II

Ajax-verdediger Jaap Stam weet nog niet of hij zondag mee kan doen in het uitduel tegen Willem II, waarin de Amsterdammers eventueel kampioen kunnen worden. De verdediger is nog altijd niet volledig hersteld van een hamstringblessure.

"Ik heb nog geen idee of ik de wedstrijd tegen Willem II haal, ik moet het van dag tot dag bekijken", zegt Stam in het AD. "Met een hamstringblessure moet je altijd oppassen. Je denkt al snel dat het wel gaat, maar er zit gewoon een risico aan vast."

Stam wil dolgraag spelen, maar vraagt zich af of het verstandig is. "Misschien gaat het wel goed, maar er is ook een risico dat het mis gaat. Als ik iets forceer, is het seizoen waarschijnlijk over voor mij. Dat maakt de afweging niet gemakkelijker", zegt hij, verwijzend naar de bekerfinale en de mogelijke play-offs.