Alex maakt zich op voor vertrek naar Chelsea

Alex maakt zich op voor vertrek naar Chelsea
Foto: © ProShots
1 mei 2007, 09:24

Alex lijkt zijn laatste wedstrijd voor PSV te hebben gespeeld. De Braziliaanse verdediger stapt deze zomer waarschijnlijk over naar Chelsea. Alex kwam de afgelopen drie seizoenen op huurbasis uit in Eindhoven.

"De kans is vrij groot dat ik wegga", laat Alex weten aan De Telegraaf. "Chelsea is nu volop bezig met het regelen van een werkvergunning. Eerder is ze dat ook met Salomon Kalou en andere spelers gelukt."

Hoewel de verdediger Braziliaans international is, voldoet hij nog niet aan de door de Engelse voetbalbond (FA) gestelde norm van spelers buiten de Europese Unie. De FA maakt echter regelmatig uitzonderingen op die regel.

"Chelsea is een mooie club, maar het is wel belangrijk dat ik er ook aan spelen toekom", gaat Alex verder. "Als ik alleen maar op de bank kom te zitten, wordt het moeilijk. Maar of dat gebeurt, weet je altijd pas als je er ook bent."

