Spanje wil opzwepend sportvolkslied

Spanje moet een sportvolkslied krijgen dat elke sporter en supporter gaat meezingen. Het huidige volkslied is niet opzwepend genoeg voor de sporter en het publiek, zo constateerde het Spaans Olympisch Comité (COE).

Het COE is dan ook begonnen met een speciaal project om een passende tekst te maken voor La Marcha Real, De Koninklijke Mars. "Wat we willen, is een sportvolkslied. Want sport is een van de bezigheden die integratie en saamhorigheid bevorderen. Als het effect nog verder reikt, dan is dat des te beter", aldus COE-voorzitter Alejandro Blanco.

De Spaanse voetbalbond is enthousiast over het initiatief en heeft zelfs al een prijsvraag uitgeschreven voor degene die de ideale songtekst ontwerpt.