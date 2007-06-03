Live voetbal

Spanje wil opzwepend sportvolkslied

0 reacties
Koen Freriks
3 juni 2007, 21:50   Bijgewerkt: 22:25

Spanje moet een sportvolkslied krijgen dat elke sporter en supporter gaat meezingen. Het huidige volkslied is niet opzwepend genoeg voor de sporter en het publiek, zo constateerde het Spaans Olympisch Comité (COE).

Het COE is dan ook begonnen met een speciaal project om een passende tekst te maken voor La Marcha Real, De Koninklijke Mars. "Wat we willen, is een sportvolkslied. Want sport is een van de bezigheden die integratie en saamhorigheid bevorderen. Als het effect nog verder reikt, dan is dat des te beter", aldus COE-voorzitter Alejandro Blanco.

De Spaanse voetbalbond is enthousiast over het initiatief en heeft zelfs al een prijsvraag uitgeschreven voor degene die de ideale songtekst ontwerpt. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lamine Yamal in het shirt van Spanje met op de achtergrond het logo van de Spaanse voetbalbond RFEF

Spaanse bond stuurt Lamine Yamal naar huis: bondsartsen verbijsterd door medische ingreep

  • di 11 november, 11:07
  • 11 nov. 11:07
Lamine Yamal, Dean Huijsen en Nico Williams vieren een treffer bij Spanje - Frankrijk in de Nations League 2025

Spanje dreigt WK 2026 te boycotten

  • wo 17 september, 12:16
  • 17 sep. 12:16
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel