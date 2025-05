Stevens '99,9 procent tevreden' na fraaie zege

Hamburger SV staat minimaal 24 uur op een positie die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. De Noord-Duitse formatie won woensdag zeer knap met 0-3 bij Borussia Dortmund, waardoor het gestegen is naar de derde plaats in de Bundesliga.

En dus is Huub Stevens, de coach van Hamburger SV, een tevreden mens. "In de eerste helft, en dan met name het eerste half uur, hebben we uitstekend voetbal gespeeld. Na de pauze werd het eenvoudiger, vooral toen Dortmund met tien man kwam te spelen. Zeker gezien de vele omzettingen die ik heb moeten doen, verdienen mijn spelers een groot compliment. Ik ben dan ook 99,9 procent tevreden. Die 0,1 procent ontbreekt nog, omdat we soms de counter niet helemaal goed uitspeelden."

Guerrero, Van der Vaart en Olic maakten de goals voor Hamburger SV.