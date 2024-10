FC Utrecht zwaait clubicoon De Jong uit

Jean-Paul de Jong heeft vrijdagavond in Stadion Galgenwaard in een speciale wedstrijd afscheid genomen van het publiek. Het clubicoon deed dat in een wedstrijd tussen het huidige elftal van coach Willem van Hanegem en een team van Old Stars.

De opbrengst van het duel gaat naar twee goede doelen: de Stichting Klein Galgenwaard en de jeugdopleiding van FC Utrecht. De Jong zette afgelopen zomer een punt achter zijn loopbaan bij de Domstedelingen. In zijn afscheidswedstrijd kon hij onder meer zijn oud-ploeggenoten Didier Martel, Michael Mols, Igor Glusevic, Marc-Antoine Fortuné en Alfons Groenendijk verwelkomen.