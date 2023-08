'Ronald Koeman per direct naar Valencia'

Na Ajax, moet ook PSV plotseling op zoek naar een nieuwe trainer. Ronald Koeman stapt per direct over naar Valencia, zo meldt de Spaanse krant AS. PSV wil het nieuws niet bevestigen, maar heeft voor vanavond een persconferentie belegd.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde krant tekent Koeman een contract voor 2,5 jaar bij de Spaanse topclub. De verbintenis van Koeman bij PSV liep tot het eind van dit seizoen. Hierdoor was Koeman trainer van Vitesse, Ajax en Benfica. Bij Valencia volgt hij Quique Sanchez Flores op, die eerder deze week vertrok.

Direct na het ontslag van Sanchez Flores werd Koeman genoemd als kandidaat-opvolger, evenals Jose Mourinho en Fabio Capello. Toen de Portugees en de Italiaan afzegden, kwam Koeman bovenaan het lijstje te staan.

Koemans zaakwaarnemer Ger Lagendijk wilde niet reageren. "Voor het eerst in 28 jaar heb ik van Ronald een spreekverbod gekregen", zei hij. "Ik kan en mag niets zeggen en dat doe ik dan ook niet. Donderdag kan ik misschien meer melden."