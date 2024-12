Gemeente Amsterdam wil nieuwe voetbaltempel

De gemeente Amsterdam wil voor de mondiale eindronde van 2018 een nieuw voetbalstadion realiseren. Het onderkomen moet de grootste capaciteit van Nederland krijgen.

"Ik heb gehoord dat de nieuwe Kuip een capaciteit krijgt van 70.000 plaatsen. Schrijf dan maar op dat wij zeker voor de 80.000 gaan, en misschien wel voor de 90.000", zegt de Amsterdamse sportwethouder Carolien Gehrels in het AD.

"Het stadion komt er. Daar ben ik van overtuigd. Als we een serieuze gooi willen doen naar het WK voetbal van 2018 of de Olympische Spelen van 2028, dan moeten we over een stadion beschikken dat voor zulke evenementen geschikt is."

Het stadion moet volgens de wethouder tussen Amsterdam en Almere komen te liggen. "Ik vind de Amsterdam-Almere-Arena wel wat." Het is de bedoeling dat hiervoor een deel van het IJmeer wordt drooggelegd. Welke rol Ajax speelt in de plannen is nog onduidelijk.