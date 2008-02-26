Live voetbal

Den Bosch over Maguire: "Dit is wereld op zijn kop"

Roland
26 februari 2008, 11:32

Het is nog niet zeker dat Barry Maguire na dit seizoen overstapt naar FC Utrecht. De pas 18-jarige Betuwenaar bereikte enkele dagen geleden al een persoonlijk akkoord met de ploeg uit de Domstad, maar de clubs zijn er nog niet uit.

"We gunnen Barry het beste, maar het is afwachten of FC Utrecht de prijs die wij in gedachten hebben voor hem over heeft", zegt manager voetbalzaken Fred van der Hoorn van FC Den Bosch in het Brabants Dagblad. De oud-verdediger is zeer verbaasd over het feit dat Utrecht eerst met Maguire is gaan praten, zonder een akkoord te hebben met diens club. "Dit is de wereld op z'n kop zoals dit is gegaan."

Maguire, een vaste waarde in het team van Den Bosch, maakt tevens deel uit van de Nederlandse selectie voor spelers onder negentien jaar.

