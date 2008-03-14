George bindt in en tekent toch nieuw contract

FC Utrecht is er toch in geslaagd om voor de club te behouden. Eerder dit seizoen zette de club de gesprekken met de talentvolle aanvaller over een verlenging van zijn contract stop, omdat het niet aan de eisen van de jongeling wilde voldoen. Nu hebben beide partijen echter alsnog een akkoord bereikt.

De 21-jarige George, die dit seizoen al 28 competitieduels speelde voor FC Utrecht, ligt nu tot de zomer van 2011 onder contract in de Domstad. Het oude contract van de snelle vleugelaanvaller, die uitgegroeid is tot jeugdinternational, liep tot 2009.