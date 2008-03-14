Live voetbal

George bindt in en tekent toch nieuw contract

0 reacties
Roland
14 maart 2008, 13:20

FC Utrecht is er toch in geslaagd om Leroy George voor de club te behouden. Eerder dit seizoen zette de club de gesprekken met de talentvolle aanvaller over een verlenging van zijn contract stop, omdat het niet aan de eisen van de jongeling wilde voldoen. Nu hebben beide partijen echter alsnog een akkoord bereikt.

De 21-jarige George, die dit seizoen al 28 competitieduels speelde voor FC Utrecht, ligt nu tot de zomer van 2011 onder contract in de Domstad. Het oude contract van de snelle vleugelaanvaller, die uitgegroeid is tot jeugdinternational, liep tot 2009.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
PSV-aanvaller Guus Til

PSV heeft geen kind aan AZ en wint na hattrick van Guus Til met 1-5

  • Gisteren, 18:37
  • Gisteren, 18:37
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leroy George

Leroy George
Leeftijd: 38 jaar (21 apr. 1987)
Positie: M (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
GVVV
30
2
2021/2022
Treffers
31
4
2020/2021
Fortuna
3
0
2018/2019
Bani Yas
25
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19
7
NEC
12
9
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel