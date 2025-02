Feyenoord haalt 24-jarige doelman weg bij RKHVV

Feyenoord heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De 24-jarige Stefan Toonen komt over van de Betuwse amateurclub RKHVV en maakt vanaf volgend seizoen deel uit van het beloftenelftal van de Rotterdamse club.

Toonen stond eerder onder de lat bij DOVO, TOP Oss en het Nederlandse amateurelftal. "Stefan is een goede keeper die in zichzelf wil investeren. Wij kunnen hem goed gebruiken voor de selectie van ons beloftenteam", aldus hoofd opleidingen Stanley Brard op de website van Feyenoord over de komst van de doelman.