Enrique Iglesias zingt officieel EK-lied

Zanger Enrique Iglesias zal tijdens het EK met het nummer Can You Hear Me door de stadionspeakers te horen zijn. De UEFA maakte dinsdag bekend dat de Spanjaard het officiële EK-lied heeft ingezongen.

De 33-jarige Iglesias brengt het nummer tijdens de sluitingsceremonie, voorafgaand aan de EK-finale in Wenen, live ten gehore. "Het is een eer voor me om voor aanvang van de finale op te treden", aldus Iglesias.

Het EK-lied hoor je hier: