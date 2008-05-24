Erwin Koeman maakt goede start met Hongarije

Erwin Koeman heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Hongarije met een zege afgesloten. In eigen huis waren de Hongaren met 3-2 te sterk voor Europees kampioen Griekenland.

Ioannis Amanatidis had de Grieken vlak voor rust nog wel op voorsprong gezet. Na de pauze trok Hongarije de wedstrijd naar zich toe door doelpunten van PSV'er Balázs Dzsudzsák, Roland Juhász en NEC'er Krisztian Vadocz. Vlak voor tijd scoorde Nikos Liberopoulos nog tegen namens Griekenland.

Koeman nam op 1 mei de taken over van Peter Varhidi, die Hongarije niet naar het EK wist te loodsen. De voormalig trainer van RKC Waalwijk en Feyenoord tekende een contract voor twee jaar.