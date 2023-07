Laporta blijft voorzitter van FC Barcelona

Joan Laporta blijft voorlopig de voorzitter van FC Barcelona. De 46-jarige Catalaan kwam donderdag ongeschonden uit het topberaad met de directie en het management van de club. Acht leidinggevenden hebben hun functie ter beschikking gesteld, uit protest tegen het aanblijven van de bekritiseerde preses.

Laporta liet donderdagavond weten dat hij zijn lot nu in de handen legt van de vergadering van afgevaardigden van Barcelona. Dat gezelschap bestaat uit ongeveer 3000 clubleden. Zij komen waarschijnlijk in september bijeen om over de voorzitter te stemmen.

Laporta, die met steun van clubicoon Johan Cruijff in 2003 de verkiezingsstrijd won, overleefde afgelopen weekeinde al ternauwernood een motie van wantrouwen. Meer dan 60 procent van de 39.389 socios die hun stem uitbrachten viel Laporta af. Dat was net te weinig om een nieuwe verkiezing uit te schrijven.

De achterban rekent Laporta zwaar aan dat Barcelona in de afgelopen twee jaar geen hoofdprijs meer heeft gewonnen. Mede daardoor moest hoofdcoach Frank Rijkaard na het afgelopen seizoen opstappen.