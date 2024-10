Didulica begint seizoen als eerste doelman AZ

Niet de kersverse olympische kampioen Sergio Romero, maar Joey Didulica verdedigt komende zondag het doel van AZ in het competitieduel met NAC Breda. Dat heeft coach Louis van Gaal aan de 31-jarige Kroatische keeper laten weten.

"Ik keep de eerste competitiewedstrijd tegen NAC, dat heeft de trainer al gezegd", vertelt Didulica aan FCUpdate.nl. "Wat er daarna gebeurt? Nou, garanties heb ik natuurlijk niet. Ik moet gewoon zorgen dat ik goed presteer. Want wie goed presteert, speelt. Ik voel me in ieder geval prima, ook fysiek. Ik ben klaar voor het seizoen."

