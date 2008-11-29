Debutant Luijckx: "Eindelijk van die ellendige nul af"

Kees Luijckx zal de wedstrijd tussen FC Groningen en AZ van vrijdagavond niet snel vergeten. De 22-jarige Noord-Hollander, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding van AZ, maakte in Euroborg zijn officiële debuut voor de Alkmaarse club.

Luijckx maakte in het seizoen 2006/2007 al deel uit van de Alkmaarse selectie, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. In januari 2007 werd hij vervolgens verhuurd aan Excelsior, waar hij anderhalf seizoen zou blijven. Deze zomer keerde hij terug in Alkmaar, maar zijn geduld werd lang op de proef gesteld. Vrijdagavond in Euroborg mocht hij pas voor de eerste keer opdraven in het eerste elftal.

"En dat was iets waar ik al heel lang naar uitkeek. Eindelijk ben ik van die ellendige nul af", lacht de verdedigende middenvelder op de officiële website van AZ. Luyckx kwam in de slotfase als invaller in de ploeg. "Ik was al een tijdje aan het warmlopen toen ik dacht dat de trainer me riep. Dan voel je wel even een adrenalinestoot. Maar hij bleek het tegen de grensrechter te hebben. Ik moest weer verder met warmlopen. Later mocht ik gelukkig alsnog invallen. Dit debuut smaakt naar meer."