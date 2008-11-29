Live voetbal 4

Debutant Luijckx: "Eindelijk van die ellendige nul af"

0 reacties
Roland
29 november 2008, 13:02   Bijgewerkt: 13:13

Kees Luijckx zal de wedstrijd tussen FC Groningen en AZ van vrijdagavond niet snel vergeten. De 22-jarige Noord-Hollander, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding van AZ, maakte in Euroborg zijn officiële debuut voor de Alkmaarse club.

Luijckx maakte in het seizoen 2006/2007 al deel uit van de Alkmaarse selectie, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. In januari 2007 werd hij vervolgens verhuurd aan Excelsior, waar hij anderhalf seizoen zou blijven. Deze zomer keerde hij terug in Alkmaar, maar zijn geduld werd lang op de proef gesteld. Vrijdagavond in Euroborg mocht hij pas voor de eerste keer opdraven in het eerste elftal.

"En dat was iets waar ik al heel lang naar uitkeek. Eindelijk ben ik van die ellendige nul af", lacht de verdedigende middenvelder op de officiële website van AZ. Luyckx kwam in de slotfase als invaller in de ploeg. "Ik was al een tijdje aan het warmlopen toen ik dacht dat de trainer me riep. Dan voel je wel even een adrenalinestoot. Maar hij bleek het tegen de grensrechter te hebben. Ik moest weer verder met warmlopen. Later mocht ik gelukkig alsnog invallen. Dit debuut smaakt naar meer."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Sibum Heracles Almelo

Tijmen van Wissing na keeperswissel Heracles: ‘Bas Sibum legt zijn eigen hoofd op het hakblok’

  • vr 10 oktober, 22:57
  • 10 okt. 22:57
Kasper Dolberg van Ajax

Dolberg twijfelgeval bij Ajax voor AZ-thuis

  • vr 10 oktober, 12:23
  • 10 okt. 12:23
Mexx Meerdink op de training van het Nederlands elftal

Meerdink vermoedelijk maanden uit de roulatie, Martens: 'Dit is heel slecht nieuws'

  • do 9 oktober, 19:57
  • 9 okt. 19:57
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - AZ

FC Groningen
0 - 2
AZ
Gespeeld op 28 nov. 2008
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2008/2009

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel