De Cler tot de winterstop uitgeschakeld

Feyenoord moet Tim de Cler tot de winterstop missen. De verdediger heeft een scheurtje in zijn hamstring overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Vitesse (1-1). Dat is maandag aan het licht gekomen tijdens medisch onderzoek. De Cler, die in Arnhem vijf minuten voor tijd uitviel, is minimaal zes weken uitgeschakeld.

Dit seizoen raken opvallend veel Feyenoorders aan de hamstring geblesseerd. De Rotterdamse club verricht naar aanleiding van deze golf aan dezelfde kwetsuren onderzoek naar deze blessure.

Coach Gertjan Verbeek wil onder meer weten of hij in het revalidatieproces wellicht veranderingen in het 'herstelprotocol' moet aanbrengen. Een aantal spelers van Feyenoord met hamstringblessures raakte vlak voor de rentree opnieuw geblesseerd aan hun dijbeenspier.

Het is overigens nog niet duidelijk wanneer Feyenoord weer de beschikking heeft over Karim El Ahmadi. De middenvelder ontbrak tegen Vitesse vanwege een achillespeesblessure en moet wellicht komende zondag ook het duel met De Graafschap aan zich voorbij laten gaan.