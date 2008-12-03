Live voetbal

Elm hoopt op komst oud-teamgenoot Ingelsten

Roland
3 december 2008, 13:28

Als het aan Viktor Elm ligt, komt Patrick Ingelsten hem achterna naar SC Heerenveen. Elm kwam deze maand over van Kalmar FF en vormde daar een succesvol duo met Ingelsten, die nu eveneens in de belangstelling staat van de Friese club.

Volgens Elm zou Ingelsten, de clubtopscorer van Kalmar, een prima versterking zijn voor SC Heerenveen. "Patrick is een sterke aanvaller", zegt Elm op de officiële website van zijn nieuwe club. "Hij is snel, goed met zijn hoofd en kan op de flank en als diepste spits uit de voeten. Ik denk dat hij een versterking voor Heerenveen kan zijn. Voor mij persoonlijk zou het ook mooi zijn. Patrick en ik voelen elkaar in het veld goed aan en als hij naar Friesland komt zal ik me hier nog sneller thuis voelen."

