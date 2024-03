Nieveld schrikt van beelden eigen overtreding

Norichio Nieveld is geschrokken van de televisiebeelden van zijn keiharde overtreding op Koen van de Laak in de wedstrijd tegen FC Groningen. De jonge middenvelder van Feyenoord moest na de charge met een directe rode kaart van het veld.

"Ik schrok van hoe het er uit zag. Het was zeker niet mijn bedoeling om hem te blesseren, maar ik moet toegeven dat ik er te onbesuisd in ging. Die rode kaart was gewoon terecht, dat heeft iedereen denk ik wel kunnen zien", zegt Nieveld tegen Sportweek. "Of ik Van de Laak nog heb gebeld? Nee, dat niet. En nee, dat ga ik ook niet doen. Het is gebeurd, streep eronder."

Nieveld moet naar aanleiding van zijn rode kaart een schorsing van drie duels uitzitten. Hij mist daardoor onder meer de Klassieker tegen Ajax van komend weekeinde. "Dat besef kwam direct na de wedstrijd tegen Groningen. Dat maakte het wel een beetje extra zuur voor me, al was het natuurlijk net zo erg geweest als er zondag een andere wedstrijd op het programma had gestaan."

"Het ging net zo lekker met me. Ik voel vertrouwen van deze trainer, ik stond toch maar mooi drie keer achter elkaar in de basis. Nu moet ik weer even geduld hebben; het is niet anders", besluit de Feyenoorder.