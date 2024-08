Guardiola: "Barça deed voor rust alles goed"

FC Barcelona liet woensdag zien waarom veel mensen de ploeg in staat achten om het Engelse Champions League-feestje te verpesten. De Catalanen walsten over Olympique Lyon heen (5-2) en bereikten zo overtuigend de kwartfinale.

Met name in de eerste helft was Barça zó goed, dat het de belangrijkste uitdager van topfavorieten Manchester United en Liverpool lijkt. Ook coach Pep Guardiola had genoten van zijn elftal. "In de eerste helft deden we alles goed, zowel defensief als offensief. De fans hadden een mooie avond en de spelers zijn ook heel blij met deze prestatie. Maar we moeten niet op de zaken vooruit lopen. Dit was goed, maar we zijn er nog niet. De prijzen worden pas in mei verdeeld. Of ik een voorkeur heb voor een tegenstander in de volgende ronde? Nee. In dit stadium van de competitie maakt het niet uit tegen wie je speelt, het zijn allemaal sterke tegenstanders."

Het hoogtepunt van de wedstrijd tussen FC Barcelona en Olympique Lyon was een prachtig doelpunt van Lionel Messi vlak voor rust. Bekijk hieronder deze treffer: