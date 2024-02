Geschrokken Pepe: "Misschien stop ik er wel mee"

Real Madrid-verdediger zit flink in de put. De Portugees maakte dinsdag een schandalige overtreding op tegenstander Javi Gasquero van Getafe. Hij deelde twee trappen uit aan Gasquero, die op dat moment al op de grond lag. Pepe is zó geschrokken van zijn eigen gedrag, dat hij overweegt zijn loopbaan te beëindigen.

"Dit is verschrikkelijk. Ik heb even echt geen zin meer om te voetballen. Ik heb de beelden van het incident gezien en ik herken mezelf niet. Ik was volledig de controle kwijt, ik werd gek. Zo ben ik niet", zegt de verdediger, die een lange schorsing boven het hoofd hangt, in Marca. Die straf is echter niet zijn grootste zorg. "De ergste straf die ik kon krijgen, is de manier waarop ik me nu voel. Als dit zo blijft en ik niet het verlangen heb om terug te keren naar het voetbal, ga ik misschien iets anders doen."

