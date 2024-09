Van Basten: "Verrassend en pijnlijk verlies"

"Pijnlijk." Zo omscheef coach Marco van Basten de afstraffing van Ajax zondag bij PSV (6-2). De kwalificatie 'vernederend' ging hem net iets te ver. "Maar het was niet goed. Er is ons nu veel aangelegen ons volgende week in de thuiswedstrijd tegen AZ te revancheren."

Hij zei verrast te zijn, in negatieve zin. "Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht. Natuurlijk hebben we met interesse kennis genomen van de uitslagen van zaterdag. We konden de tweede plaats grijpen. Dan denk je toch dat de spelers de zaak wat anders oppakken dan ze nu hebben gedaan."

Na een goed eerste kwartier kreeg PSV de controle, zo blikte Van Basten terug. "Normaal zijn wij wel in staat 'voetballend' onder de druk van de tegenstander uit te komen. Nu lukte dat niet. De zege van PSV was ook volledig verdiend."