Column: Webster, Matuzalem, ...wie volgt?

Ik ben benieuwd of er spelers zijn die het de komende periode aandurven om hun contract op te zeggen. In de FIFA-regels is namelijk vastgelegd dat spelers hun contract kunnen opzeggen na afloop van de zogenoemde Protected Period. Binnen 15 dagen na afloop van de laatste officiële competitiewedstrijd moeten de spelers die daarvoor in aanmerking komen een beroep op dit artikel doen.

In de "Webster-zaak" van vorig jaar werd door de internationale arbitragecommissie Court of Arbitration for Sport (CAS) beslist dat de speler in die zaak zich geldig op dat artikel kon beroepen en dat hij slechts voor de restwaarde van zijn contract weg kon. De laatste competitiewedstrijden van het seizoen staan in veel competities inmiddels weer voor de deur en dus gaat de '15-dagen-termijn' weer van start. Ik ben dan ook benieuwd welke spelers een beroep op dit artikel zullen doen?

Protected Period

De Protected Period is ontstaan vanuit de gedachte dat een speler gedurende een bepaalde periode zijn contract eigenlijk niet zou moeten kunnen opzeggen. Althans, als de speler dat wel zou doen gedurende die periode, dan zouden daar consequenties aan verbonden worden. Om precies te zijn duurt de Protected Period drie jaar voor een speler die een contract tekent voor zijn 28ste jaar. Voor een speler die na zijn 28ste jaar een contract tekent, is dit twee jaar. Stel, je tekent als 24-jarige speler een vierjarig contract, dan betekent dit dat de Protected Period drie jaar is. Als een speler zijn contract in die beschermde periode, de Protected Period, wel zou opzeggen, dan zouden daar sportieve sancties aan worden verbonden door FIFA. Bijvoorbeeld een schorsing van vier of zes maanden. Maar, en dat was het leuke, als een speler zou opzeggen ná afloop van de Protected Period, dus na twee of drie jaar, dan zouden er géén sportieve sancties volgen.

Voorwaarden

De zaak Webster

Omdat de regel pas in 2001 was vastgelegd in de FIFA-reglementen, zou het dus in ieder geval twee à drie jaar duren voordat een speler zich hierop kon beroepen. Uiteindelijk was Andrew Webster de eerste speler die het aandurfde en zich beriep op dit artikel. Heel kort eerst even de feiten van de zaak.

Na advies te hebben ingewonnen van diverse juridische deskundigen beriep Webster zich op de FIFA-transferregels. Voor de juridische fijnproever ging het om precies te zijn om het derde lid van artikel 17 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. Op grond van dit artikel kon hij zijn contract opzeggen na de Protected Period. En omdat Webster het contract had getekend voor zijn 28ste, kon hij drie jaar na aanvang van zijn contract op grond van deze regel opzeggen. Webster vertrok vervolgens naar het Engelse Wigan Athletic.

Hearts liet het daar echter niet zomaar bij zitten en stapte naar de FIFA en claimde £ 5.000.000,- als (transfer)vergoeding. De FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) die over die zaak moest oordelen kwam tot de conclusie dat er een transfersom moest worden betaald van £ 625.000,-. De speler was het daar niet mee eens en ging vervolgens tegen deze uitspraak in beroep bij het CAS. Het CAS besliste op 30 januari 2008 dat de speler zijn contract rechtsgeldig kon opzeggen na afloop van de Protected Period. Maar nog veel belangrijker. Het CAS oordeelde dat de hoogte van de transfersom in dat geval gelijk was aan de restwaarde van het contract van de speler. En aangezien de restwaarde van het contract van de speler slechts £ 150.000,- bedroeg, was dit de hoogte van de transfersom.

Voetbalwereld in rep en roer

Restwaarde?

De grote vraag was nu wel: konden alle spelers nu ook zomaar opzeggen na afloop van de Protected Period en vertrekken voor de restwaarde van het contract? Niemand wist dit zeker. Bovendien was er een dag later in een vergelijkbare zaak voor het CAS weer iets totaal anders bepaald. Namelijk dat er meer moest worden betaald dan de restwaarde. Het was dan ook de vraag of de Webster-zaak niet eigenlijk op zichzelf stond. Er was in ieder geval veel onduidelijkheid en het was wachten op de volgende speler die het weer aandurfde om een beroep op dit artikel te doen. Een jaar lang was het daarna relatief stil.

De zaak Matuzalem

Slot

Er breekt in ieder geval dus weer een spannende periode aan. Niet alleen omdat het dus wachten is op de Matuzalem-zaak. Maar ook vanwege de door mij eerder al genoemde '15-dagen-termijn'. De laatste wedstrijden van het seizoen staan zoals gezegd in veel competities weer voor de deur en de '15-dagen-termijn' gaat dus weer van start. Zo zijn er een heleboel spelers die de komende periode aan het einde van de Protected Period van hun contract zijn aanbeland. Ik ben dan ook benieuwd wat zij zullen gaan doen.

Frans de Weger is advocaat, gelicentieerd spelersmakelaar en partner van het kantoor Forza Fides.