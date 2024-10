Sahin geniet: "Ik was al afgeschreven"

Nuri Sahin lost zijn belofte in Duitsland eindelijk in. De Turk geldt al jaren als een enorm talent, maar tot een doorbraak in de Bundesliga kwam het nog niet. Tot enkele weken geleden. Sahin, die vorig seizoen op huurbasis in de Kuip speelde, kreeg een basisplaats en betaalde dat vertrouwen terug met goals en assists.

"Ik ben heel gelukkig", reageert Sahin in Kicker. "Het doet me enorm goed dat ik nu de wind mee heb, zeker omdat een aantal mensen me al afgeschreven had. Ik ben mijn trainer Jürgen Klopp enorm dankbaar. Hij is in me blijven geloven, ook toen niemand meer aan mij dacht. Dat vertrouwen wilde ik graag terugbetalen."

"Ik kan gerust zeggen, dat ik nu de beste fase van mijn carrière doormaak", vervolgt de pas 20-jarige Turk. "Maar ik kan nog beter, daar ben ik van overtuigd. Ik moet nu met beide benen op de grond blijven en mezelf blijven ontwikkelen."

Mede dankzij het sterke spel van Sahin koerst Borussia Dortmund af op een plaats in de Europa League. De ploeg staat momenteel op een knappe vijfde stek.